Эйнулла Фатуллаев 01:47

Очевидно, Россия приступила к следующему, запланированному изначально этапу формирования новой политической ситуации в нагорной части Карабаха в соответствии со своими внешнеполитическими задачами. Кремль всячески способствует реконструкции статус-кво 1988 года, воссозданию расстановки сил в духе а-ля «товарищ Вольский», прибегая к попытке отчуждения «армянской части» Карабаха под пеленой подчиненного Центру – КОУ (Комитета особого управления). И в ипостаси горбачевского буревестника с незаурядной фамилией Вольский выступает доморощенный российский генерал с заурядной фамилией Волков. А в роли глашатая новой волны сепаратизма – олигарх с криминальным оттенком под фамилией Варданян. Старая схема – новые имена. В Кремле прекрасно знают, что десантирование Варданяна в зону контроля российских войск вызвало раздражение официального Баку. По всей видимости, Загульба как-то по-другому договаривалась с Кремлем. И на последней двухсторонней встрече в Сочи Алиев выразил Путину свое недовольство активизацией Варданяна в Карабахе. Путин, как обычно, развел руками и сказал, что ничего не знает о высадке Рубена Варданяна в Ханкенди.

Но факты – упрямая вещь. «Проект Варданяна» моделирован и претворен в жизнь спецслужбами России. И это вдвойне настораживает Баку, ибо в Москве внимательно следили за первыми контактами азербайджанской стороны с карабахскими армянами. Налаживались мосты, развивался диалог, строились заоблачные планы на будущее. Карабахские армяне всерьез рассматривали и раздумывали над альтернативой реинтеграции в азербайджанское общество на правах полноценных граждан. Но совершенно неожиданно в самый разгар переговорного процесса российские спецслужбы запустили «проект Рубена Варданяна». И безусловно этот проект был нацелен на то, чтобы поломать «азербайджанскую игру». Видимо, в России почувствовали угрозу сепаратистскому бастиону на южном рубеже. С недавних пор Кремль углубил доктрину сепаратистского занавеса в качестве формы защиты своих беспочвенных неоимперских интересов.

Накануне сочинских переговоров Алиева и Пашиняна, оказавшихся на распутье и перед лицом двух концептуальных альтернатив урегулирования, в зоне российского присутствия решили продемонстрировать и волю карабахских армян. Дескать склонных к «российскому сценарию урегулирования». Помпезное «народное волеизъявление» Ханкенди, усердно растиражированное в российских СМИ, было выражено кооптированными усилиями олигарха Варданяна и генерала Волкова. Варданян пришел со своими финансовыми ресурсами, а Волков – неограниченным административным мандатом. Что касается номинального лидера карабахских сепаратистов Араика Арутюняна, которого Варданян выкупил с потрохами, то и он приложил немало политических усилий для сбора требуемой массовки. Видимо, Арутюнян исполнил свою последнюю миссию. Армянский мавр сделал свое дело, теперь он вне игры. По информации, заслуживающей доверия, в ближайшее время Араик Арутюнян покинет пределы российской зоны влияния и уйдет из руководства карабахских сепаратистов. Но это вовсе не освобождает его от ответственности перед Азербайджаном. В списках официального Баку Арутюнян и впредь будет значиться в числе военных преступников. Создавшаяся ситуация обязывает официальный Баку пересмотреть всю систему отношений и с генералом Волковым, а также предать ревизии мандат российских миротворцев в Карабахе. Согласно установленному сторонами регламенту миссия генерала Волкова завершается. Но Волкова может сменить какой-нибудь генерал Зайцев, что не изменит политику Кремля в отношении будущей судьбы нагорной части Карабаха. Новая ситуация может подтолкнуть Баку пересмотреть вопрос присутствия российского миротворческого контингента в Карабахе.