Алиев выразил недовольство. Путин ответил, что не знает редакционная

Эйнулла Фатуллаев

Очевидно, Россия приступила к следующему, запланированному изначально этапу формирования новой политической ситуации в нагорной части Карабаха в соответствии со своими внешнеполитическими задачами. Кремль всячески способствует реконструкции статус-кво 1988 года, воссозданию расстановки сил в духе а-ля «товарищ Вольский», прибегая к попытке отчуждения «армянской части» Карабаха под пеленой подчиненного Центру – КОУ (Комитета особого управления). И в ипостаси горбачевского буревестника с незаурядной фамилией Вольский выступает доморощенный российский генерал с заурядной фамилией Волков. А в роли глашатая новой волны сепаратизма – олигарх с криминальным оттенком под фамилией Варданян. Старая схема – новые имена.

В Кремле прекрасно знают, что десантирование Варданяна в зону контроля российских войск вызвало раздражение официального Баку. По всей видимости, Загульба как-то по-другому договаривалась с Кремлем. И на последней двухсторонней встрече в Сочи Алиев выразил Путину свое недовольство активизацией Варданяна в Карабахе. Путин, как обычно, развел руками и сказал, что ничего не знает о высадке Рубена Варданяна в Ханкенди.

Алиев выразил свое недовольство Путину

Но факты – упрямая вещь. «Проект Варданяна» моделирован и претворен в жизнь спецслужбами России. И это вдвойне настораживает Баку, ибо в Москве внимательно следили за первыми контактами азербайджанской стороны с карабахскими армянами. Налаживались мосты, развивался диалог, строились заоблачные планы на будущее. Карабахские армяне всерьез рассматривали и раздумывали над альтернативой реинтеграции в азербайджанское общество на правах полноценных граждан.

Но совершенно неожиданно в самый разгар переговорного процесса российские спецслужбы запустили «проект Рубена Варданяна». И безусловно этот проект был нацелен на то, чтобы поломать «азербайджанскую игру». Видимо, в России почувствовали угрозу сепаратистскому бастиону на южном рубеже. С недавних пор Кремль углубил доктрину сепаратистского занавеса в качестве формы защиты своих беспочвенных неоимперских интересов.

Варданян призван сломать игру, Арутюнян – вне игры

Накануне сочинских переговоров Алиева и Пашиняна, оказавшихся на распутье и перед лицом двух концептуальных альтернатив урегулирования, в зоне российского присутствия решили продемонстрировать и волю карабахских армян. Дескать склонных к «российскому сценарию урегулирования». Помпезное «народное волеизъявление» Ханкенди, усердно растиражированное в российских СМИ, было выражено кооптированными усилиями олигарха Варданяна и генерала Волкова. Варданян пришел со своими финансовыми ресурсами, а Волков – неограниченным административным мандатом. Что касается номинального лидера карабахских сепаратистов Араика Арутюняна, которого Варданян выкупил с потрохами, то и он приложил немало политических усилий для сбора требуемой массовки.

Видимо, Арутюнян исполнил свою последнюю миссию. Армянский мавр сделал свое дело, теперь он вне игры. По информации, заслуживающей доверия, в ближайшее время Араик Арутюнян покинет пределы российской зоны влияния и уйдет из руководства карабахских сепаратистов. Но это вовсе не освобождает его от ответственности перед Азербайджаном. В списках официального Баку Арутюнян и впредь будет значиться в числе военных преступников.

Создавшаяся ситуация обязывает официальный Баку пересмотреть всю систему отношений и с генералом Волковым, а также предать ревизии мандат российских миротворцев в Карабахе. Согласно установленному сторонами регламенту миссия генерала Волкова завершается. Но Волкова может сменить какой-нибудь генерал Зайцев, что не изменит политику Кремля в отношении будущей судьбы нагорной части Карабаха. Новая ситуация может подтолкнуть Баку пересмотреть вопрос присутствия российского миротворческого контингента в Карабахе.

Российским солдатам пора возвращаться домой... Берлиоз остался без головы

Да, до подписания всеобъемлющего мирного договора от резких шагов Баку удерживают обязательства, вытекающие из Трехстороннего соглашения, которое предусматривает нахождение ограниченного российского контингента до 2025 года. И упорные попытки Кремля навязать Азербайджану модель статус-кво 1988 года еще раз убеждают в необходимости пересмотра правового статуса нахождения российских войск в ноябре 2025 года. Хотя было бы благоразумнее принять это решение до ноября 2025 года…

Азербайджан настроен решительно, и ни при каких обстоятельствах не допустит воспроизведения сценария начала 1990-х годов. Вольский, Кочарян, Саргсян и прочая политическая мишура осталась под обломками чудовищной исторической химеры. Что же касается роли Рубена Варданяна, то, ему отдельное спасибо. Этот олигарх, как писало золотое перо русской литературы – Михаил Булгаков, уже разлил масло на рельсы. Значит, Берлиоз непременно останется без головы…