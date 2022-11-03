Блинкен: применение ядерного оружия Путиным будет иметь последствия для него и России

Любое применение ядерного оружия президентом России Владимиром Путиным будет иметь катастрофические последствия для него и его страны. Об этом госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в рамках встречи министров иностранных дел G7 в Германии, передает BBC.

"Вместе с G7 страны всего мира дают понять президенту Путину, что любое применение ядерного оружия будет катастрофой для него и для России", - сказал Блинкен.

Министры в совместном заявлении по итогам встречи заявили, что страны G7 готовы отреагировать на любое применение Москвой химического, биологического или ядерного оружия.

Также госсекретарь США высказался по поводу ограничения цен на российскую нефть, установленного G7, так западные страны пытаются наказать Россию за вторжение в Украину. Он преуменьшил опасения, что такой механизм может дать обратный эффект и привести к росту цен на газ на фоне угроз Кремля отказаться от продажи нефти странам, которые введут предельную цену.