Начинается суд по «Тертерскому делу»

В Гянджинском военном суде начинается пересмотр уголовных дел 11 осужденных по обвинению в связи с «Тертерским делом». Подготовительное заседание по делу назначено на субботу, 5 ноября, передает АПА.

Согласно сообщению, на сегодняшнем заседании будут проведены предварительные слушания.

Некоторое время назад на пленуме Верховного суда было рассмотрено дело 18 человек, арестованных в рамках «Тертерского дела». На пленуме было удовлетворено заявление генпрокурора, и в связи с выявленными новыми обстоятельствами на пленуме было принято решение о повторном рассмотрении в суде апелляционной инстанции уголовных дел Оруджева Рауфа Рашид оглу, Рзаева Ниджата Габиль оглу и других по статье 274 (государственная измена) и другим статьям УК Азербайджана.