Али Нагиев об операциях СГБ на освобожденных территориях

Армянские вооруженные формирования, не извлекшие уроков из тяжелого поражения в 44-дневной войне, пытались совершить провокации в поствоенное время. Об этом рассказал начальник Службы государственной безопасности генерал-полковник Али Нагиев, передает АПА.

По словам Нагиева, в целях предотвращения провокаций, в декабре 2020 года в поселке Гадрут Ходжавендского района и в марте 2022 года на высоте Фаррух Ходжалинского района силами спецназа Службы государственной безопасности были проведены успешные антитеррористические операции.

Начальник СГБ также особо отметил операцию по пресечению террористической деятельности разведывательно-диверсионной группы Армении, которая в мае 2021 года заминировала пути снабжения азербайджанской армии на высоте Демирдаг Кельбаджарского района.