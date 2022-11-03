В связи с обнаружением 4 ноября тела Альбины Папиашвили, 2005 года рождения, в прокуратуре Гахского района было возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Азербайджана.

Согласно сообщению Генпрокуратуры, были выявлены обоснованные подозрения в том, что девушку убил ее брат Жора Папиашвили, 2007 года рождения. Подросток нанес сестре многочисленные ножевые ранения, после чего скрылся с места убийства.

Папиашвили задержан, ведется расследование.