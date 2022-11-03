Джон Кирби: «Россия хочет продолжать эту войну и убивать украинцев»

«Отрадно слышать, что Россия говорит, что она не заинтересована в обмене ядерными ударами. Надеемся, что они на самом деле так считают, потому что мы согласны с тем, что ядерная война не должна случиться. Ее точно нельзя выиграть», – отметил Кирби.

По его словам, «нет причин для еще большей эскалации войны в Украине. Слишком много украинцев уже убито. Слишком много раненых, слишком много людей покинули свои дома и вынуждены стать беженцами за пределами своей родной страны». Кирби считает, что «эта война могла бы закончиться уже сегодня, если бы Путин принял правильное решение».

«...Мы наблюдаем, что российские силы продолжают попытки удержать оккупированные украинские земли в Донбассе и на юге Украины. Русские продолжают пополнять свой резерв, они уже призвали более 300 тысяч резервистов. Россия провела фиктивный референдум, чтобы попытаться политически аннексировать территорию, которую они не могут удержать с помощью военной силы, и теперь они ввели там военное положение. Они просят у Ирана и Северной Кореи дополнительные вооружения, – отметил Кирби. – Поэтому мы их оцениваем по тому, что они делают, а не по тому, что они говорят».

По мнению Кирби, «Россия демонстрирует все признаки того, что она хочет продолжать эту войну и убивать ни в чем не повинных украинцев. И поэтому США должны сделать все, что в наших силах, и помочь украинцам защититься от этих угроз».

Координатор Совета национальной безопасности считает, что если Россия, когда она говорит об опасностях ядерной войны, действительно так думает, – это хороший знак. «Но мы все видели, как русские сначала что-то говорят, а затем, в будущем, делают совершенно противоположное», – сказал Кирби. Именно поэтому, по его словам, США «будут продолжать пристально следить за развитием ситуации».

Джон Кирби отметил, что «США очень тесно работают с Украиной, и практически каждый день обсуждают состояние украинских сил, то, что им нужно на данный момент, и что конкретно могут сделать США, чтобы обеспечить эти потребности».