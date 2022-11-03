Будет обсуждаться ответ Еревана: Совбез Армении о встрече Байрамова и Мирзояна

На предстоящей в Вашингтоне встрече глав МИД Азербайджана и Армении будут обсуждаться ответы Еревана на предложения Баку по мирному договору между двумя странами. Такое заявление сделал секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян в интервью армянским СМИ.

По его словам, в настоящее время на столе есть два документа, один из которых предложил Азербайджан.

«После публикации 5 пунктов они (Азербайджан - ред.) представили Армении вариант мирного договора, над которым мы работали, ответили на эти предложения и на этой основе на следующей неделе состоится встреча глав МИД в Вашингтоне. И есть российское предложение, которое является предложением о параметрах мирного договора. Какого-либо другого предложения нет. То есть неправильно говорить, что есть предложение Запада. Запад скорее пытается помочь, чтобы мы нашли варианты. На встрече в Вашингтоне будут обсуждаться ответы Армении на предложенный Азербайджаном вариант», — заявил Григорян.

На вопрос, ставят ли США вопрос об определении сейчас «статуса» Карабаха, Григорян сказал: «Подобного вопроса не ставится».