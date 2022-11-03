Фазиля Мамедова похоронили в Баку
Состоялись похороны бывшего министра налогов Азербайджана Фазиля Мамедова, скончавшегося в Турции.
Местные СМИ сообщили, что Ф.Мамедова похоронили на Ясамальском кладбище в Баку. На похоронах присутствовали родные и близкие Фазиля Мамедова, ряд общественных деятелей.
Фазиль Мамедов занимал пост министра налогов с 2000 по 2017 год. Он также был президентом Федерации борьбы Азербайджана в 2007-2018 годах.
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