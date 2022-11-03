Али Нагиев предупредил: реваншисты в Армении должны отказаться от провокаций

Реваншисты в Армении и их покровители за рубежом должны принять возникшие после 44-дневной войны новые реалии на Южном Кавказе. Об этом сказал глава Службы государственной безопасности Азербайджана генерал-полковник Али Нагиев, слова которого приводят местные СМИ.

По словам Али Нагиева, Армения должна воздерживаться от грязных провокаций, которые могут создать угрозу безопасности Азербайджана. Он отметил, что любые деструктивные действия в отношении Азербайджана будут решительно пресекаться.

«...Я говорил это, и еще раз говорю, если мы увидим, что армянский фашизм поднимает голову, если мы увидим, что возникает новый источник опасности для нашего народа, государства, мы, не задумываясь, снова сокрушим его», - сказал начальник СГБ.

Нагиев также подчеркнул, что спецслужбы Азербайджана осуществляют весь комплекс необходимых мероприятий на освобожденных территориях с целью обеспечения безопасности.