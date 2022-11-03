Байден: у России проблемы с вооружением

Россия не может наращивать вооружение так же быстро, как прежде из-за санкций Запада. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Джо Байден, пишет Voice of America.

Он подчеркнул, что благодаря усилиям его администрации по увеличению производства полупроводников в США удалось добиться своих целей. В том числе в вопросе поддержки Украины.

«У нас были проблемы с поставками ракет Javelin в Украину, потому что у Lockheed Martin (военно-промышленная корпорация – ред.) не было чипов, компьютерных чипов. Чтобы помочь защищаться в этой жестокой и неспровоцированной путинской войне, мы отправляли этим парням комплексы Javelin», – сказал Джо Байден.

Американский лидер отметил, что Россия уже столкнулась с проблемами в снабжении своих вооруженных сил, и одна из причин этого состоит в том, что Соединенным Штатам удалось создать Москве «сложности с получением того, что им нужно» для наращивания своих вооружений. На это повлияли введенные санкции и невозможность для России достать зарубежные комплектующие для вооружения, в том числе чипы и прочие детали.