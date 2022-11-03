Байрамов: Армения не идет на нормализацию отношений с Азербайджаном

Баку готов вести переговоры с Ереваном для заключения мирного договора, заявил глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов на мероприятии, посвященном 8 Ноября – Дню Победы. Слова министра приводят местные СМИ.

«Азербайджан привержен мирной повестке дня. Считаем, что после саммитов в Праге (6 октября) и Сочи (31 октября) необходимо продолжить переговоры по мирному договору», - сказал Байрамов.

По его словам, Азербайджан сразу после подписания Трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года предпринял шаги в рамках мирной повестки. Байрамов отметил, что азербайджанская сторона передала Армении тела более 1 700 армянских военнослужащих, однако информации о судьбе 4 000 азербайджанцев, пропавших без вести во время Первой Карабахской войны, все еще нет.

«К сожалению, наблюдается затягивание процесса. Армянская сторона не соглашается на нормализацию отношений, мы не видим серьезных шагов. Вразрез с условиями Трехстороннего заявления с территории Азербайджана все еще полностью не выведены армянские формирования, сохраняется минная угроза, Армения не предоставила точные карты минных полей. Летом этого года выяснилось, что Армения установила мины вокруг Лачина. Это доказательство того, что Армения продолжает провокации», - отметил министр.