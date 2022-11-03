В российской Костроме из-за пожара в ночном клубе-кафе «Полигон» погибли 15 человек. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на экстренные службы.

Пожар начался примерно в полтретьего ночи, в заведении находилось большое число людей. Здание быстро охватил огонь, также произошло обрушение крыши на площади 3,5 тысячи квадратных метров. 250 человек были эвакуированы, однако 15 человек погибли. Цифра может увеличиться, так как спасатели все еще разбирают завалы.

Пожарные смогли потушить огонь только утром, были задействованы 50 человек и 20 единиц техники. На место выезжал губернатор Костромской области Сергей Ситников.