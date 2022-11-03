В ночь на 5 ноября Россия продолжила обстреливать украинские территории. Глава Харьковской областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов сообщил в Telegram-канале, что за сутки обстреляны населенные пункты Купянского, Харьковского, Чугуевского и Богодуховского районов, расположенных недалеко от границы с Россией.

Ночью были нанесены удары ракетами С-300 по Запорожью, сообщил местный глава ОВА Александр Старух. Повреждены здания трех предприятий и автомобили, пострадавших нет, добавил он.

Мэр Николаева Александр Сенкевич заявил, что в ночь на 5 ноября в Херсонской области украинские военные сбили два российских вертолета Ка-52, а в небе над Николаевской областью уничтожили шесть дронов-камикадзе Shahed-136. Три дрона сбили воздушные силы страны, еще три уничтожили другие подразделения Сил обороны юга.