Хаменеи может спасти лишь война на злобу дня
В то время как США привели свои вооруженные силы в повышенную боевую готовность после того, как Саудовская Аравия предупредила Вашингтон о подготовке Ираном атак на территории королевства, в Карадже, городе-миллионнике, расположенном рядом с Тегераном, была бойня. Раненые и убитые муллы, полицейские, сами протестующие и случайные прохожие, оказавшиеся рядом, - кровь лилась рекой.
Своих раненых иранские полицейские вывозили на вертолетах, было остановлено движение электричек и автомобилей между городами.
Это при том, что Карадж всегда считался абсолютно «провластным» городом, здесь начиналась карьера президента Ибрагима Раиси. Но даже в цитаделях лояльности иранскому режиму вспыхивают масштабные протесты. На что власти отвечают огнем, уже забыв о необходимости соблюдать приличия.
На этом фоне сообщения о возможных военных акциях Тегерана в отношении Саудовской Аравии и Иракского Курдистана выглядят весьма тревожно. Конечно, высока вероятность того, что это медийная утка, никакого отношения к реальности не имеющая. И запущенная лишь для того, чтобы демонизировать Иран.
Да и с логической точки зрения есть нестыковка. Ведь на сторону саудитов или Ирака встанут не только США, но и ОАЭ, Израиль, Иордания, Кувейт, Египет. В какой-то форме против Ирана выступят также Азербайджан, Пакистан и Турция.
Иранские военные и руководство Корпуса стражей исламской революции в своих публичных заявлениях могут сколько угодно превозносить свои вооруженные силы и обещать «молниеносные победы над врагом». Но реальности это мало соответствует. «Хоть сто раз скажи халва, во рту слаще не станет».
Архаичная структура иранских вооруженных сил, устаревшее вооружение и ряд других факторов позволяют предположить, что армия Ирана не будет иметь военных успехов. Тут, вероятнее всего, повторится история с российской армией после вторжения в Украину.
Хромающим в плане логики выглядит и тезис о том, что развязывание внешней войны поможет Тегерану преодолеть внутриполитический кризис, который с каждым днем становится все острее. Начинать внешнюю войну при нынешних иранских реалиях – это уж совсем рехнуться надо. Тут уж не об отвлечении внимания общества нужно говорить, а об ускорении падения режима.
Однако на все эти соображения, продиктованные логикой, существует одно весомое «но». Примерно в такой же парадигме аналитики уверяли в начале нынешнего года, что российская агрессия в Украину невозможна. Правы оказались не они, хотя их рассуждения с точки зрения логики и здравого смысла в большинстве своем были безупречны, а спецслужбы и «городские сумасшедшие», в построениях которых логика отсутствовала совсем.
Произошло это потому, что закрытые авторитарные системы отличаются особой внутренней логикой. То, что вам даже в голову не придет, здесь может рассматриваться как логичный сценарий. В этом-то и опасность.
Верховный лидер и КСИР – из абсолютно закрытого мира, где царит иная реальность. Что видно, если сравнить риторику иранского МИДа и Али Хаменеи. Если дипломатическое ведомство Ирана еще хоть как-то старается общаться на языке современности, то Рахбар и его окружение десятилетиями говорят об одном и том же – единая исламская умма, наш ответ врагам, освобождение Палестины, ценности революции и тому подобном.
Такое несколько параноидальное восприятие окружающего мира частью иранских элит, безусловно, накладывает отпечаток на всю внешнюю политику Тегерана. «Все идут войной на Иран, завидуя его небывалым успехам после исламской революции и огромному международному влиянию» - примерно так рассуждают в канцелярии Верховного лидера и в «ястребином» крыле КСИР.
Если мыслить в таком ключе, то все может быть. Ограниченные военные удары Ирана по Иракскому Курдистану вполне возможны, тем более что обстрелы этого региона с иранской стороны в нынешнем году уже были. Что же касается Саудовской Аравии, то здесь, как говорится, нужно надеяться на лучшее, но готовиться к худшему. Во всяком случае, самых странных решений иранского руководства, противоречащих здравому смыслу, в нынешней кризисной ситуации ожидать вполне стоит.