Икрам Нур, автор haqqin.az 11:47

В то время как США привели свои вооруженные силы в повышенную боевую готовность после того, как Саудовская Аравия предупредила Вашингтон о подготовке Ираном атак на территории королевства, в Карадже, городе-миллионнике, расположенном рядом с Тегераном, была бойня. Раненые и убитые муллы, полицейские, сами протестующие и случайные прохожие, оказавшиеся рядом, - кровь лилась рекой. Своих раненых иранские полицейские вывозили на вертолетах, было остановлено движение электричек и автомобилей между городами.

Это при том, что Карадж всегда считался абсолютно «провластным» городом, здесь начиналась карьера президента Ибрагима Раиси. Но даже в цитаделях лояльности иранскому режиму вспыхивают масштабные протесты. На что власти отвечают огнем, уже забыв о необходимости соблюдать приличия. На этом фоне сообщения о возможных военных акциях Тегерана в отношении Саудовской Аравии и Иракского Курдистана выглядят весьма тревожно. Конечно, высока вероятность того, что это медийная утка, никакого отношения к реальности не имеющая. И запущенная лишь для того, чтобы демонизировать Иран. Да и с логической точки зрения есть нестыковка. Ведь на сторону саудитов или Ирака встанут не только США, но и ОАЭ, Израиль, Иордания, Кувейт, Египет. В какой-то форме против Ирана выступят также Азербайджан, Пакистан и Турция.

Иранские военные и руководство Корпуса стражей исламской революции в своих публичных заявлениях могут сколько угодно превозносить свои вооруженные силы и обещать «молниеносные победы над врагом». Но реальности это мало соответствует. «Хоть сто раз скажи халва, во рту слаще не станет». Архаичная структура иранских вооруженных сил, устаревшее вооружение и ряд других факторов позволяют предположить, что армия Ирана не будет иметь военных успехов. Тут, вероятнее всего, повторится история с российской армией после вторжения в Украину. Хромающим в плане логики выглядит и тезис о том, что развязывание внешней войны поможет Тегерану преодолеть внутриполитический кризис, который с каждым днем становится все острее. Начинать внешнюю войну при нынешних иранских реалиях – это уж совсем рехнуться надо. Тут уж не об отвлечении внимания общества нужно говорить, а об ускорении падения режима. Однако на все эти соображения, продиктованные логикой, существует одно весомое «но». Примерно в такой же парадигме аналитики уверяли в начале нынешнего года, что российская агрессия в Украину невозможна. Правы оказались не они, хотя их рассуждения с точки зрения логики и здравого смысла в большинстве своем были безупречны, а спецслужбы и «городские сумасшедшие», в построениях которых логика отсутствовала совсем.

Произошло это потому, что закрытые авторитарные системы отличаются особой внутренней логикой. То, что вам даже в голову не придет, здесь может рассматриваться как логичный сценарий. В этом-то и опасность. Верховный лидер и КСИР – из абсолютно закрытого мира, где царит иная реальность. Что видно, если сравнить риторику иранского МИДа и Али Хаменеи. Если дипломатическое ведомство Ирана еще хоть как-то старается общаться на языке современности, то Рахбар и его окружение десятилетиями говорят об одном и том же – единая исламская умма, наш ответ врагам, освобождение Палестины, ценности революции и тому подобном.