Байрамов об антиазербайджанских заявлениях Ирана

Внешняя политика Азербайджана заключается в поддержании хороших отношений с соседними странами. Наличие нормальных отношений со всеми странами-соседями - приоритет номер один в Азербайджане, сказал журналистам министр иностранных дел Джейхун Байрамов.

«Недружественные, направленные против Азербайджана высказывания в иранских СМИ беспокоят нас. Мы открыто обсуждаем это с нашими иранскими коллегами. Мой иранский коллега... в рамках своей компетенции предпринимает шаги по устранению негативных ситуаций. Мы ведем интенсивный диалог», - отметил глава МИД Азербайджана.