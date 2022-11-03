Границу Северной Кореи и России пересек поезд с «лошадьми»

Из Северной Кореи в Россию прибыл поезд с неизвестным содержимым. Это произошло через два дня после того, как США заявили, что Пхеньян тайно поставляет Москве артиллерийские снаряды для ее войны в Украине. Об этом пишет Reuters со ссылкой на проект 38 North.

По словам специалистов проекта, который следит за развитием событий в Северной Корее, такое движение поездов наблюдается на маршруте впервые за несколько лет. Они сделали свои выводы после анализа спутниковых снимков.

4 ноября в 10:24 по местному времени на северокорейской стороне границы был виден состав из трех закрытых вагонов, а к 13:10 по местному времени он оказался в России. В 14:29 локомотив и три вагона или контейнера из Северной Кореи были видны на путях российской станции Хасан, примерно в 2 км от границы.

Специалисты 38 North не смогли определить, что находилось внутри состава. По данным ветеринарной службы России, поезд из Северной Кореи пересек границу с лошадьми в вагонах.