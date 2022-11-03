Байрамов: на переговорах в Вашингтоне обсудим мирный договор

На встрече с главой МИД Армении Араратом Мирзояном и госсекретарем США Энтони Блинкеном в Вашингтоне планируется обсудить мирный договор между Баку и Ереваном. Об этом сказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.

Ранее сообщалось, что в ближайшие дни в Вашингтоне состоится трехсторонняя встреча в формате Байрамов-Мирзоян-Блинкен.

«Эта инициатива поступила от Энтони Блинкена. Азербайджанская сторона дала на нее согласие. Конечно же, на повестке дня несколько вопросов, в частности, мирное соглашение», - сказал Байрамов журналистам.

Глава МИД Азербайджана напомнил, что на встрече 2 октября в Женеве Баку передал Еревану «более расширенные элементы мирного договора на основе пяти базовых принципов».

«Армянская сторона заявила, что изучит, что ей требуется дополнительное время. Думаю, что во время встречи (в Вашингтоне) мы сможем это обсудить», - отметил Байрамов.