Иран признал: беспилотники России передали, но...

Иран передал небольшое количество беспилотников России за несколько месяцев до войны в Украине, заявил глава МИД ИРИ Хоссейн Амир Абдоллахиан, отметив, что Тегеран не поставлял ракеты Москве, передает IRNA.

Иранский министр уверяет, что «ажиотаж, поднятый некоторыми западными странами, что Иран предоставил России ракеты и беспилотники для помощи в войне в Украине, про ракеты совершенно неверен. Что касается беспилотников, это правда, и мы предоставили России небольшое количество беспилотников за несколько месяцев до войны в Украине».