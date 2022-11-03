Ситуацию на границе и в Карабахе обсудило военное руководство Азербайджана

На совещании, в котором приняли участие заместители министра, командующие видами войск, начальники главных управлений, управлений и служб министерства, а также командиры воинских объединений и соединений, была подробно проанализирована сложившаяся оперативная обстановка на условной азербайджано-армянской границе и территориях временного размещения российского миротворческого контингента. Была подчеркнута важность постоянного наблюдения и контроля за деятельностью незаконных армянских вооруженных формирований на территориях Азербайджана, где временно дислоцирован российский миротворческий контингент.

Отмечалось, что министр обороны посетил части ВВС, Сил специального назначения и ракетно-артиллерийских войск, дислоцированные в южных регионах Азербайджана, и подразделения коммандос, осмотрел учебные центры, понаблюдал за практической боевой подготовкой подразделений. Были уточнены оперативные планы, перед командованием поставлены конкретные задачи по дальнейшему повышению боеготовности.

Напомнив слова Верховного главнокомандующего «Никто не может говорить с нами языком ультиматума», министр поручил уделить особое внимание профессионализму личного состава и боевой подготовке войск, повысить интенсивность проведения учений, в том числе занятий в полевых условиях. З.Гасанов отметил важность пристального внимания к дальнейшему усилению идеологической работы и морально-психологического обеспечения личного состава. Особо была отмечена важность постоянного контроля за соблюдением правил техники безопасности во время боевого дежурства и в повседневной служебной деятельности.