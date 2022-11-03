США создадут штаб в Европе для контроля поставок оружия в Украину

Соединенные Штаты создадут в Германии штаб, который будет координировать помощь Украине и контролировать поставки оружия. Об этом заявила заместитель пресс-секретаря Министерства обороны США Сабрина Сингх, пишет Associated Press.

Штаб назовут "Группой содействия безопасности Украины", в нем будет работать около 300 человек. Они займутся контролем поставок вооружения, чтобы оружие не попало в чужие руки.

План по контролю за поставками включает наземный мониторинг со стороны Пентагона. Ранее Госдепартамент США сообщал о предотвращении попыток передать некоторые виды оружия иным лицам.