Северная Корея вновь запустила баллистические ракеты
Северная Корея 5 ноября произвела запуск четырех баллистических ракет в сторону Желтого моря. Об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на военных Южной Кореи.
По их информации, ракеты малой дальности пролетели около 130 км на высоте до 20 км.
Пока неизвестно, где они упали. Специалисты следят за обстановкой.
Это не первый запуск ракет Пхеньяном за последние дни. 3 ноября вооруженные силы КНДР запустили три ракеты в сторону Японского моря, включая межконтинентальную, 2 ноября - не менее 17 ракет в Японском и Желтом морях. Одна из них впервые пересекла морскую границу с Южной Кореей и упала к югу от границы в Японском море.