В День Победы и в День Государственного флага МЧС будет работать в усиленном режиме, сообщили в пресс-службе министерства.

Отмечается, что приказ об этом подписал министр по чрезвычайным ситуациям генерал-полковник Кямаледдин Гейдаров.

Согласно приказу, надлежащим структурным подразделениям и структурам даны соответствующие поручения обеспечить безопасность, оперативно реагировать на чрезвычайные ситуации, которые могут произойти на объектах жизнеобеспечения и других объектах важного значения и организовать работу по оперативному их устранению.