Айдын Керимов, автор haqqin.az 13:10

«Прозападный премьер-министр Шахбаз Шариф – антизападный Имран Хан» – самая примитивная схема, совершенно не годящаяся для описания того, что сейчас происходит в Пакистане. Все гораздо сложнее и запутаннее в этой стране, играющей ключевую роль в Южной Азии и являющейся надежным союзником Азербайджана вне зависимости от того, какую фамилию носит ее премьер. Внешняя политика Пакистана, как и внешняя политика Анкары и Баку, – это сложное многогранное полотно, где примитивные схемы не работают. А потому покушение на Имрана Хана – внутренняя пакистанская история. В которой существует опасность, что некая третья сила пытается столкнуть между собой конкурирующие группировки для дестабилизации ситуации в этой стране.

И ведущие политические кланы, и пакистанская армия, и могущественная межведомственная разведка, ISI, Inter-Services Intelligence – все они умело балансируют между интересами Китая и США, умудряясь при этом еще играть и свои собственные игры. Имран Хан после того, как был отстранен от власти, поддержку в массах не только не потерял, но и преумножил. С момента своего избрания он позиционировал себя как непримиримого оппонента «старых кланов», Шарифов из Пакистанской мусульманской лиги (ПМЛ) и Бхутто из Пакистанской народной партии (ПНП), которые реально управляют Пакистаном. ПМЛ и ПНП – это не просто политические партии западного типа. Это практически государства в государстве, огромные клиентские сети со сложными горизонтальными связями, в центре которых находятся семьи Шарифов и Бхутто. Эти конструкции, создававшиеся десятилетиями, без проблем пережили даже военную диктатуру. И когда Имран Хан в годы своего премьерства бросил им вызов – они, не слишком напрягаясь, попросту «съели» его, причем использовав для этого вполне легальные правовые процедуры. Шарифы и Бхутто любят друг друга примерно так же, как Монтекки и Капулетти, но в новом правительстве Шахбаз Шариф стал премьером, а Билавал Бхутто возглавил МИД. Им было достаточно просто объединить свои усилия против общей угрозы – и даже армия и ISI, первоначально поддержавшие Хана, не решились им возражать. А чуть позже и вовсе перешли на их сторону.