Кланы стреляют в Хана горячая тема
«Прозападный премьер-министр Шахбаз Шариф – антизападный Имран Хан» – самая примитивная схема, совершенно не годящаяся для описания того, что сейчас происходит в Пакистане. Все гораздо сложнее и запутаннее в этой стране, играющей ключевую роль в Южной Азии и являющейся надежным союзником Азербайджана вне зависимости от того, какую фамилию носит ее премьер.
Внешняя политика Пакистана, как и внешняя политика Анкары и Баку, – это сложное многогранное полотно, где примитивные схемы не работают. А потому покушение на Имрана Хана – внутренняя пакистанская история. В которой существует опасность, что некая третья сила пытается столкнуть между собой конкурирующие группировки для дестабилизации ситуации в этой стране.
И ведущие политические кланы, и пакистанская армия, и могущественная межведомственная разведка, ISI, Inter-Services Intelligence – все они умело балансируют между интересами Китая и США, умудряясь при этом еще играть и свои собственные игры.
Имран Хан после того, как был отстранен от власти, поддержку в массах не только не потерял, но и преумножил. С момента своего избрания он позиционировал себя как непримиримого оппонента «старых кланов», Шарифов из Пакистанской мусульманской лиги (ПМЛ) и Бхутто из Пакистанской народной партии (ПНП), которые реально управляют Пакистаном.
ПМЛ и ПНП – это не просто политические партии западного типа. Это практически государства в государстве, огромные клиентские сети со сложными горизонтальными связями, в центре которых находятся семьи Шарифов и Бхутто. Эти конструкции, создававшиеся десятилетиями, без проблем пережили даже военную диктатуру. И когда Имран Хан в годы своего премьерства бросил им вызов – они, не слишком напрягаясь, попросту «съели» его, причем использовав для этого вполне легальные правовые процедуры.
Шарифы и Бхутто любят друг друга примерно так же, как Монтекки и Капулетти, но в новом правительстве Шахбаз Шариф стал премьером, а Билавал Бхутто возглавил МИД. Им было достаточно просто объединить свои усилия против общей угрозы – и даже армия и ISI, первоначально поддержавшие Хана, не решились им возражать. А чуть позже и вовсе перешли на их сторону.
Однако, лишив Имрана Хана премьерского кресла, они не сумели отнять у него народной популярности. В итоге в Пакистане возникло слишком много «центров силы», которые реально влияют на ситуацию в стране. Идеальный момент, когда «третьей силе» можно упростить эту ситуацию, то есть, называя вещи своими именами, сократить количество тех, с чьим мнением нужно считаться Исламабаду при принятии решений.
Волей случая, а скорее всего – тонкого расчета, первым стал Имран Хан. Что примечательно, в качестве возможных виновников покушения на него он назвал министра внутренних дел Рана Санауллу Хана, который неофициально является смотрящим от клана Шарифов за их вотчиной – Пенджабом, премьера Шахбаза Шарифа и командующего Исламабадским сектором межведомственной разведки генерал-майора Фейсала Насира. Вопрос об участии в этом покушении клана Бхутто повис в воздухе, что дает самый широкий простор для интриги.
Но, повторю, это внутренняя пакистанская история. Которую наверняка попытаются отыграть противники Пакистана в своих интересах. Самостоятельная политика Исламабада, его активное участие в интеграционных процессах на евразийском пространстве с Китаем, Афганистаном, Турцией и Азербайджаном, согласование новых логистических маршрутов с учетом новых реалий, возникших после 24 февраля, от этого не изменится, поскольку это диктуется объективной реальностью.