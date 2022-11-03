В Китае по подозрению в коррупции арестовали крупного чиновника

Заместитель председателя Центробанка Китая и один из пионеров в области цифровых финансов Фань Ифэй был арестован по подозрению в коррупции. Об этом сказано в заявлении Центрального дисциплинарного следственного комитета Коммунистической партии Китая (КПК).

Он стал первым высокопоставленным чиновником, в отношении которого проводилось расследование после 20-го съезда Коммунистической партии Китая в прошлом месяце.

Хотя в сообщении КПК не приводятся подробности обвинений, заявления о «нарушении дисциплины» и «незаконном поведении» в ходе расследований комитета обычно указывают на подозрения или обвинения в коррупции.