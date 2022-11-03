В Донбассе совершено покушение на приговорившего к казни иностранцев судью

В Углегорске (Донецкая область Украины, находится под контролем сепаратистов) совершено покушение на судью «верховного суда» «ДНР» Александра Никулина. Неизвестные выстрелили в него несколько раз, сообщили российские СМИ.

Сейчас Никулин находится в больнице в очень тяжелом состоянии. Полиция ищет подозреваемых.

Александр Никулин является бывшим украинским судьей, его назначили судьей «верховного суда» «ДНР» в сентябре 2019 года. В Украине против него возбудили уголовное дело. Летом он председательствовал в коллегии судей, которая вынесла смертные приговоры трем иностранцам, воевавшим на стороне Украины - двум гражданам Великобритании Шону Пиннеру и Эйдену Аслину, а также подданному Марокко Саадуну Брагиму. Всех троих в итоге обменяли на российских пленных.