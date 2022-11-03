Euronews: «За 50 лет Азербайджан стал одной из самых сильных наций в дзюдо»

Сайт телеканала Euronews подготовил репортаж о турнире «Большого шлема» по дзюдо, который стартовал вчера в Баку.

«Баку принимает в эти выходные турнир «Большого шлема», что стало поводом для праздника, ведь в 2022 году Федерация дзюдо Азербайджана отмечает 50-летие со дня основания, - говорится в репортаже. - В церемонии открытия в четверг приняли участие министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гаибов, вице-президент Международной федерации дзюдо Ласло Тот и вице-президент местной Федерации Ровшан Рустамов.

В первый день соревнований в финале категории до 60 кг местная восходящая звезда Балабек Агаев одержал победу над украинским дзюдоистом Дильшотом Халматовым, приведя поклонников в восторг. Медаль ему вручил президент Азербайджанской федерации дзюдо Рашад Набиев».

«Когда ты выступаешь перед своей публикой, при ее поддержке, это мотивирует тебя, ты просто не можешь думать о поражении. Даже если ты устал, ты не чувствуешь этого, и идешь вперед, к успеху!», - заявил Агаев после победы.

«В весе до 48 кг итальянская дзюдоистка Франческа Милани не смогла долго сопротивляться чемпионке Европы, француженке Ширин Букли, - сообщает Euronews. - Мощный бросок через бедро - фирменный прием Букли - в первые же 30 секунд поединка принес Франции золотую медаль. Церемонию награждения провел министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гаибов».

«Мы занимаемся сложным видом спорта, это жизнь. И я использую сегодняшний опыт для следующих чемпионатов мира, следующих турниров «Большого шлема» и моей карьеры в целом. Сегодня был удачный день, я надеюсь стать сильнее, да!», - сказала победительница бакинского турнира Ширин Букли.

«В весе до 52 кг узбекская спортсменка Диера Кельдиерова одержала тактическую победу, завоевав второй титул «Большого шлема» в этом году. Медаль ей вручил Ласло Тот, вице-президент Международной федерации дзюдо. В весе до 66 кг победил молдавский дзюдоист Денис Виеру. Свою награду он получил из рук Мадата Гулиева, министра оборонной промышленности Азербайджана. В весе до 57 кг чемпионка мира 2019 года, канадская спортсменка Криста Дегучи снова продемонстрировала, на что способна. Золотую медаль ей вручил Флорин Даниэль Ласкау, главный рефери Международной федерации.

В эту пятницу зрителям было за кого поболеть: и речь не только о медалях высшего достоинства, но и о фантастической бронзовой медали местного чемпиона Орхана Сафарова, заработавшего иппон в блестящем поединке.

Сенсацией дня стал, по мнению специалистов, сногсшибательный иппон Кярамята Гусейнова, показавший, что за 50 лет существования местной федерации дзюдо Азербайджан стал одной из самых сильных в этом виде спорта наций», - говорится в репортаже.

Напомним, в первый день соревнований Балабек Агаев (60 кг) выиграл золото, Кярамят Гусейнов (60 кг) и Орхан Сафаров (66 кг) взяли бронзу.