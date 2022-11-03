Китай и Германия вместе во времена «хаоса и перемен» актуальный комментарий
Канцлер Германии Олаф Шольц прибыл накануне в Пекин, став первым лидером «Большой семерки», посетившим Китай с начала пандемии. Во время встречи с лидером Германии в Доме народных собраний председатель Си Цзиньпин призвал Берлин и Пекин работать вместе во времена «перемен и хаоса».
Евросоюз и Вашингтон попытались в преддверии этого визита навязать немецкому канцлеру сопровождающего в лице Эммануэля Макрона. Дескать, пусть вместе летят, чтобы от лица Европы и Североатлантического альянса довести до Пекина позицию Запада о том, как там видят отношения с Китаем. Хорошо подумав, в Берлине решили от этого сомнительного «счастья» – совместного визита в Пекин с французским президентом – отказаться. Макрон – человек достаточно непредсказуемый. Он может начать в Китае с председателем Си приверженностью к либеральным ценностям мериться, чего китайский лидер вообще не приемлет. Или об интересах любезной ему Армении начать говорить, которые китайцам вообще глубоко перпендикулярны.
А Шольцу нужно другое – развивая отношения с Китаем, помочь германской экономике выйти из рецессии. Немецкий бюргер – он такой. За евросолидарность и принципы, но ровно до того момента, пока это не касается его кошелька. Поэтому сейчас для канцлера важнее экономические выгоды от сотрудничества с Пекином, чем следование западному тренду отдалиться от сотрудничества с авторитарными режимами.
В этом отношении Шольц – типичный бюргер, который на все претензии партнеров по ЕС и из Вашингтона может отвечать: «Простите, но Китай, в отличие от Москвы, ни на кого не нападал, а с дискриминацией уйгуров и вероятной агрессией против Тайваня – вопрос темный, формальных препятствий для сотрудничества с Пекином нет».
Позиция с точки зрения немецкой педантичности и тяги к «орднунгу», порядку во всем, безупречная. И провозглашенному Шольцу принципу Zeitenwende, поворотному моменту во внешней и оборонной политике Германии с начала войны в Украине, ни в коей мере не противоречащая.
Что Шольц и отстаивает на Западе на всех уровнях. Сначала, одобрив сделку о продаже китайскому судоходному гиганту Cosco 24,9% в портовом терминале Гамбурга. Причем, ставя себе в заслугу, что китайцы настаивали на приобретении 35%, что составило бы блокирующее меньшинство. Сейчас – готовя соглашение о поглощении немецкой компании по производству микрочипов Elmos в Дортмунде компанией, находящейся в полной собственности китайской Sai Microelectronics.
В 2021 году товарооборот между Германией и Китаем составил 246,1 млрд евро, что уже шестой год подряд делает Пекин самым важным торговым партнером крупнейшей экономики Европы. И Шольц не намерен отказываться от этой ситуации. Особенно учитывая зависимость Германии от мощностей Китая по добыче магния, редкоземельных элементов и висмута или переработке лития, марганца и никеля.
«Весьма вероятно, что мы сможем отказаться от российского газа за два года, - заявил в комментарии для haqqin.az Тим Рюлиг, научный сотрудник Немецкого совета по международным отношениям (DGAP). – Но открытие новых шахт для добычи сырья, которое мы в настоящее время получаем из Китая, займет не меньше десятилетия». Это и есть тот главный аргумент, который останавливает Шольца от каких-либо резких решений в отношении германо-китайского сотрудничества, чего от него требуют и Брюссель, и Вашингтон.
«Очевидно, что Германия хорошо понимает, что отношения с Китаем должны начинаться с ее собственных национальных интересов, а «разъединение» или враждебные отношения не в интересах Германии», - сказал haqqin.az Дин Чун, директор Центра европейских исследований Университета Фудань в Шанхае.
Позиция Олафа Шольца, разумеется, не означает, что Берлин ради отношений с Китаем пойдет вразрез с позицией Евросоюза и США. Разделять мнение китайской англоязычной газеты Shenzhen Daily о том, что «Германия Олафа Шольца сейчас будет доказывать, что она перестанет быть лакеем Соединенных Штатов» – весьма опрометчиво. Но вот то, что Берлин будет строить свои отношения с Пекином крайне прагматично и с учетом своих интересов, отказываясь от излишней их идеологизации, вопросов не вызывает.