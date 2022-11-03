Как сообщили haqqin.az в пресс-службе МВД, сотрудники Главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД при участии специалистов Агентства продовольственной безопасности задержали членов группы – Эмиль Гасанов, Эльчин Мирзоев, Микаил Аббасов, Джахид Шахбазов, Расим Нуриев, Неман Абдуллаев, Тархан Кяльбиев и Саргам Оруджев.

Было установлено, что Микаил Аббасов и Эльчин Мирзоев создали подпольные цеха в поселках Баку, где кустарным способом производили виски, текилу, коньяк, водку и другие виды спиртных напитков. Затем они продавали эти напитки Неману Абдуллаеву, занимавшемуся оптовой продажей спиртных напитков, а также владельцам ночных клубов «Gold Baku» и «Tunel» Джахиду Шахбазову и Эмилю Гасанову, которые, в свою очередь, продавали их клиентам этих объектов.

По фактам возбуждено уголовное дело, члены группы арестованы решением Наримановского районного суда.