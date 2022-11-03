Продолжает работу фотобанк, посвященный Карабаху и шехидам

Платформа KarabakhLife - уникальный фотобанк, посвященный Карабах у и шехидам - была запущена компанией PASHA Life 8 мая 2021 года. Через платформу, созданную для увековечения памяти погибших, а также для сбора и распространения информации, связанной с Карабах ом, каждый пользователь может получить информацию о шехидаx, обновить и обогатить уже имеющуюся. Благодаря этому платформа будет постоянно развиваться и улучшаться.

Уже размещена вся информация о каждом из отважных шехидов, сражавшихся в Первой и Второй Карабахских войнах. Кроме того, в фотобанк включены снимки, связанные с историей, бытом и культурой Карабаха, а также краткие истории из жизни военнослужащих, сражавшихся в Первой и Второй Карабахских войнах.

У каждого из нас могут быть воспоминания и фотографии из Карабаха, информация о шехидах. Призываем всех поддержать эту деятельность, внести свой вклад в увеличение и обогащение информации.