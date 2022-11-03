Хидаят Гейдаров и Саид Моллаеи в финале «Большого шлема» в Баку
В Баку во Дворце спорта имени Гейдара Алиева продолжается турнир «Большого шлема» с участием 366 дзюдоистов и дзюдоисток из 61 страны. Азербайджан представлен 37 спортсменами и спортсменками.
Сегодня в весовой категории до 73 кг Хидаят Гейдаров поочередно победил соперников из Польши, Финляндии, Бельгии, Испании и вышел в финал, где встретится с Артуром Маргелидоном из Канады.
В этом же весе другой наш знаменитый дзюдоист Рустам Оруджев одолел киргиза, но в 1/8 финала уступил бельгийцу и выбыл из борьбы.
Здесь же Вусал Галандарзаде после победы над соперником из Таджикистана уступил будущему финалисту Маргелидону. Еще один наш представитель в весе до 73 кг – Тельман Велиев – уступил на старте казаху.
В категории до 81 кг в финал вышел Саид Моллаеи. На пути к решающей схватке он взял верх над соперниками из Испании, Таджикистана, Бахрейна и Венгрии. В финале Саид встретится с Маттиасом Кассе из Бельгии.
В этом весе Зелим Цкаев выбыл из борьбы в 1/8 финала, а Эльджан Гаджиев и Омар Раджабли – в 1/16 финала.
В женской весовой категории до 63 кг Айтадж Гардашханлы добралась до утешительного поединка, где уступила словенке и выбыла из борьбы за медали.
В весе до 70 кг можно отметить Гюнель Гасанлы, которая победила колумбийку и вышла в 1/8 финала, где проиграла дзюдоистке из Хорватии.
Напомним, в первый день соревнований Балабек Агаев (60 кг) выиграл золото, Кярамят Гусейнов (60 кг) и Орхан Сафаров (66 кг) взяли бронзу.