Хидаят Гейдаров и Саид Моллаеи в финале «Большого шлема» в Баку

Отдел спорта 14:46

В Баку во Дворце спорта имени Гейдара Алиева продолжается турнир «Большого шлема» с участием 366 дзюдоистов и дзюдоисток из 61 страны. Азербайджан представлен 37 спортсменами и спортсменками. Сегодня в весовой категории до 73 кг Хидаят Гейдаров поочередно победил соперников из Польши, Финляндии, Бельгии, Испании и вышел в финал, где встретится с Артуром Маргелидоном из Канады.

В этом же весе другой наш знаменитый дзюдоист Рустам Оруджев одолел киргиза, но в 1/8 финала уступил бельгийцу и выбыл из борьбы. Здесь же Вусал Галандарзаде после победы над соперником из Таджикистана уступил будущему финалисту Маргелидону. Еще один наш представитель в весе до 73 кг – Тельман Велиев – уступил на старте казаху. В категории до 81 кг в финал вышел Саид Моллаеи. На пути к решающей схватке он взял верх над соперниками из Испании, Таджикистана, Бахрейна и Венгрии. В финале Саид встретится с Маттиасом Кассе из Бельгии.