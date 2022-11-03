Дмитрий Рой, автор haqqin.az 16:00

«Россия ведет священную войну с Сатаной», - заявил в пятницу, 4 ноября, заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Булгаковский Воланд, судя по всему, снова посетил Москву, а точнее Кремль. Где вместо Иванушки Бездомного наткнулся на Дмитрия Медведева. В полном соответствии с сюжетом «Мастера и Маргариты», последний повредился умом, услышал голоса, вооружился вместо иконки ядреной бомбой и отправился ловить Люцифера. «У нас есть возможность отправить всех врагов в геенну огненную, но не это наша задача. Мы слушаем слова Создателя в наших сердцах и повинуемся им. Эти слова и дают нам священную цель. Цель остановить верховного властелина ада, какое бы имя он ни использовал – Сатана, Люцифер или иблис» - это не описание бреда больного, как можно было бы предположить, а заявление человека, занимающего пост заместителя главы Совета безопасности РФ.

Крайне сложно разбирать текст Медведева не будучи психиатром. Но кое-какие выводы автор этих строк, являясь политическим аналитиком, все же сделать может. И главный из них – внятного объяснения целей российского вторжения в Украину нет даже в самом близком окружении Путина, куда Медведев, безусловно, входит. Есть какая-то земля, которая, по определению Кремля, «наша». Которая священна. На которой жили предки и на которой живут «наши люди». И которую обязательно нужно «никому не отдать». Но на нее покушается «кучка безумных нацистов-наркоманов» и «стая лающих собак из западной псарни», у которых «нет веры и идеалов». Сразу возникает вопрос: а по каким параметрам осуществляется замер коэффициента священности земель? Северный Казахстан и Южный Кавказ – это все еще священно или уже нет? А Калининград - он уже священный или еще недостаточно? А Прибалтика, Молдова и государства Центральной Азии – с ними как? Молчит Медведев, не дает ответа. Он пишет: «Мы приобрели сакральную мощь», правда, не уточняя, в чем конкретно она проявляется. В сфере современных вооружений, тактики, снабжения российской армии и ее логистики – уж точно нет, иначе не пришлось бы закупать дроны-камикадзе в Иране, а артиллерийские снаряды – в Северной Корее. Но это красивое слово «сакральная». И сразу же становится понятным, что все это оснащение-шмащение российскому солдату вовсе не нужно. За дело Путина и Медведева, за активы Вексельберга, Абрамовича и прочих, имя которым легион - он способен побеждать и без материального обеспечения.