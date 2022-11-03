Анатолий Карпов находится в крайне тяжелом состоянии

Бывший чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии. Об этом сообщают российские Telegram-каналы.

По словам источников, шахматист до сих пор подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Врачи делают все возможное, чтобы спасти ему жизнь.

Напомним, на прошлой неделе экс-чемпион по шахматам был найден без сознания у Госдумы. Позднее его жена Наталья Буланова рассказала, что у гроссмейстера диагностировали пневмонию.