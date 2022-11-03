«Азерэнержи» поможет Азербайджану сэкономить 800 млн кубометров газа в год

Модернизация и создание новых генерирующих мощностей на ТЭС «Азербайджан» позволят сэкономить до 800 млн кубометров газа в год, заявил глава ОАО «Азерэнержи» Баба Рзаев.

Мощности энергоблоков 7 и 8 этой теплоэлектростанции будут увеличены с 600 до 1880 МВт, говорится в статье Рзаева, опубликованной в газете «Азербайджан».

Это способствует экономии 800 млн кубометров газа в год за счет сокращения объемов традиционного топлива, используемого для производства 1 Квт/ч электроэнергии, отмечается в материале.

«Это означает, что инвестиции в модернизацию ТЭС окупятся максимум за шесть лет», - пишет Рзаев.

С формированием высокоэффективного генерирующего комплекса КПД электростанции будет увеличен на 18% - до 56%, а годовая выработка электроэнергии составит 12,5 млрд Квт/ч, говорится в статье.