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5 ноября в Баку прошел III Международный форум «Новые вызовы в образовании». Основная его цель - добиться дальнейшего повышения качества образования путем обсуждения образовательных требований новой эпохи. Выступая на мероприятии, министр образования Эмин Амруллаев заявил, что данный форум очень важен с точки зрения обсуждения новых вызовов в образовании. По словам министра, включение образования в качестве отдельного раздела в документ «Азербайджан 2030: национальные приоритеты социально-экономического развития» и определение конкретных целей впервые ставит перед педагогами четкие задачи.

Министр подчеркнул, что участвуя в международных оценочных исследованиях, Азербайджан становится участником глобальной системы образования, что дает возможность обменяться мнениями с коллегами из разных стран и совместно решать вызовы и проблемы современной эпохи. Э.Амруллаев отметил, что в течение последних нескольких лет международное оценочное исследование PISA было определено как одна из основных направлений развития образования в нашей стране: «PISA - это не только показатель качества, это целая наука, которая дает доказательства и научные объяснения происходящему». В свою очередь, заместитель гендиректора ЮНЕСКО по вопросам образования Стефания Джаннини высоко оценила включение раздела про образование в стратегический документ «Азербайджан 2030: Национальные приоритеты социально-экономического развития» и работу, проводимую в нашей стране в этом направлении. По ее словам, одной из основных проблем является то, что 144 миллиона детей и подростков во всем мире до сих пор не посещают школу: «Ситуация действительно печальная. Должна быть обеспечена обучающая среда. Это достаточно амбициозный вопрос. Школьный опыт должен стать жизненным опытом. Это должно быть главной целью политики каждой страны. Образование - это эмоциональный и социальный процесс, в котором главную роль играют опытные и квалифицированные преподаватели», - добавила С.Джаннини.

В свою очередь, специальный советник Генерального секретаря ОЭСР по образовательной политике, директор Департамента образования и навыков, основатель и руководитель PISA (Программы международной оценки учащихся) Андреас Шлейхер выступил с докладом на тему «Как подготовить учащихся к будущему?». Говоря об образовании будущего, Андреас Шлейхер отметил, что школы уже вступили в цифровую трансформацию, а вместе с ней меняется и характер обучения. Касаясь использования технологий в процессе обучения, он отметил, что технологии делают обучение более увлекательным и эффективным, не нарушая традиционного обучения. Далее на форуме с презентациями на темы «Как подготовить учащихся к будущему?», «Какой должна быть школа будущего?», «Глобальные тренды, формирующие образование», «Цифровизация образования - окончательное решение?» и другие темы выступили директор по вопросам образования и навыков, председатель правления Португальского института оценки образования, представитель совета PISA в Португалии Луис Перейра душ Сантуш, советник департамента общего образования Министерства образования и науки Эстонии, координатор PISA в стране Мэй Китсинг, главный аналитик PISA Марио Пьячечентини, главный научный директор Национального центра образования и экономики США Треси Бернс, старший аналитик ОЭСР заместитель директора Центра исследований и инноваций в области образования Стефан Винсент Ланкрен, аналитик Центра исследований и инноваций в области образования департамента образования и навыков ОЭСР Марк Фустер.