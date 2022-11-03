Мероприятие в честь Дня Победы в Академии МЧС фото
В Академии МЧС провели мероприятие, посвященное 8 Ноября – Дню Победы. На мероприятии выступили начальник Академии генерал-майор Баба Салаев, председатель профсоюза министерства Мехман Исмаилов, другие сотрудники МЧС, представители общественных организаций, курсанты и преподаватели Академии и других учебных заведений.
Участники мероприятия минутой молчания почтили память шехидов, павших за независимость и территориальную целостность Азербайджана.
Открыв мероприятие вступительной речью, Баба Салаев поздравил участников мероприятия с Днем Победы, вписанным золотыми буквами в историю Азербайджана. Он отметил, что достичь победы удалось благодаря единству государства, народа и армии.
Мехман Исмаилов рассказал о важности проводимого мероприятия, отметил единство и решимость азербайджанского народа во время 44-дневной войны, героизм солдат и офицеров.
Позже с участием гостей состоялась церемония награждения победителей конкурса сочинений. Первое место занял курсант Военного института имени Гейдара Алиева Министерства обороны Али Бахшалиев, второе место - курсант того же вуза Гусейн Алиев. Курсанту Академии имени Гейдара Алиева Службы государственной безопасности Руслану Гулиеву досталось третье место.
Победители были награждены дипломами и ценными подарками.
Затем мероприятие продолжилось художественной частью.