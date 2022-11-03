В Швеции решили будущее ПКК

Правительство Швеции решило отмежеваться от сирийского крыла террористической Рабочей партии Курдистана - YPG и от ее политического крыла PYD. Об этом заявил шведский министр иностранных дел Тобиас Бильстрём в интервью Sveriges Radio.

«Существует очень тесная связь между этими организациями и ПКК, включенной в список террористов Евросоюза. Это вредит нашим отношениям с Турцией. Для Швеции важно отмежеваться от этих организаций. Мы хотим хороших отношений с Турцией», - сказал глава МИД Швеции.

Ранее шведский премьер-министр Ульф Кристерссон также заявил, что политические связи его страны с этими террористическими организациями наносят ущерб отношениям с Турцией. «У нас не должно быть политического сотрудничества с организациями, которые так близки с ПКК», - сказал он в интервью «TV4 Nyhetsmorgon».

Напомним, Турция готова ратифицировать принятие Швеции в НАТО при условии, что страна выдаст Анкаре подозреваемых в терроризме членов ПКК и разорвет все контакты с террористической организацией.