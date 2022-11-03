Али Асадов: Азербайджано-турецкие отношения развиваются во всех сферах

Союзнические отношения между Азербайджаном и Турцией развиваются по восходящей линии во всех сферах, заявил премьер-министр Али Асадов на совместной пресс-конференции с вице-президентом Турции Фуатом Октаем в Шуше.

По его словам, азербайджано-турецкая дружба и братство черпают силу в общих национально-нравственных ценностях и традициях наших народов: «Благодаря неустанным усилиям президентов обеих стран Ильхама Алиева и Реджепа Тайипа Эрдогана азербайджано-турецкие отношения достигли своего пика. Сегодня мы посетили город Шуша, который считается священным городом Азербайджана».

Он отметил, что Баку и Анкара решили большинство вопросов, поставленных перед ними совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.

Премьер-министр сказал, что не все вопросы решены: «Однако мы, конечно, соберемся с силами и решим вопросы в ближайшее время».

Али Асадов отметил, что в ходе вчерашней встречи Ильхама Алиева и Фуата Октая были даны задачи по дальнейшему развитию стратегического экономического сотрудничества между двумя странами, которые поставлены перед правительством Азербайджана.