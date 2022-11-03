Турецкий спецназ нейтрализовал террористов в Сирии
Турецкие спецназовцы нейтрализовали четырех террористов сирийского крыла ПКК на севере Сирии. Об этом сообщило Министерство национальной обороны Турции в Twitter.
По данным военного ведомства, боевики готовили атаку на зону антитеррористической операции «Щит Евфрата».
«Террористы нейтрализованы в ходе успешной операции сил специального назначения. Вооруженные силы Турции продолжат предпринимать все необходимые меры с целью сохранения мира и спокойствия в регионе», - говорится в сообщении Минобороны.