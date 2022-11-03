Ульвия Худиева, собкор 17:17

В последние месяцы рост цен на рынке жилья в Азербайджане заметно ускорился. Приобретение квартиры в крупных городах, особенно в Баку, а также на Апшероне, становится для среднестатистической азербайджанской семьи все более труднодоступным. Получить в Азербайджане ипотечные кредиты, являющиеся во многих странах мира основным способом решения жилищной проблемы, становится затруднительно из-за многочисленных ограничений и жестких условий.

Согласно сообщению Ипотечного фонда, в прошлом году сумма платежеспособного спроса по ипотечным кредитам составила в Азербайджане миллиард 200 миллионов манатов. В то время как сумма реально выданных за год ипотек выглядит куда более скромно – всего 356 миллионов манатов. Таким образом, Ипотечный фонд смог удовлетворить лишь около трети потребностей платежеспособных граждан страны. Аналогичная ситуация складывается и на рынке арендного жилья. Поскольку спрос традиционно превышает предложение, интерес к квартирам, даже «трущобного» типа, увеличился за последние два месяца в несколько раз. И как следствие, выросла цена. Эксперты отмечают, что продолжающаяся российско-украинская война оказала серьезное влияние на рынок недвижимости, где, как и во многих других сферах, цены в ближайшие месяцы снижаться не будут. В частности, после объявления мобилизации в России увеличился спрос на рынке недвижимости Азербайджана. С другой стороны, поскольку строительные материалы закупаются в основном в России, а также в меньших масштабах в Украине, есть определенные трудности с их ввозом в страну. Отсюда и крайне нестабильные цены на стройматериалы. Еще одной причиной высокой стоимости жилья является искусственное завышение цен.

С заявлением о ситуации на рынке недвижимости выступило на днях Общество оценщиков Азербайджана. Его председатель Вугар Орудж сказал в разговоре с корреспондентом haqqin.az, что события в мировой геополитике, произошедшие в этом году, спровоцировали ряд процессов на рынке недвижимости азербайджанской столицы. В частности, оживился рынок аренды, где цены выросли до беспрецедентного уровня, ощутимо подорожали нежилые площади. Серьезное влияние на цены оказало размещение на первых этажах зданий объектов, относящихся к сфере общественного питания, а также запрет на использование в этой сфере подвальных помещений. Также дорожает жилье за пределами центра города. Квартиры в Хатаинском районе, в основном в направлении станций метро «Ахмедлы» и «Ази Асланов», подорожали по сравнению с прошлым годом примерно на 20 процентов. Еще одним вопросом, заслуживающим внимания, является сокращение на рынке жилья так называемого «периода экспозиции». Если раньше клиенты находились в среднем через 7-8 дней после публикации объявлений о продажах, то сейчас этот срок сократился до 2-3 дней.

Государственная служба по вопросам недвижимости обнародовала статистику покупки квартир в Азербайджане иностранными гражданами, которые приобрели за шесть месяцев текущего года 773 квартиры. 65 процентов иностранцев, владеющих квартирами в Азербайджане, являются гражданами Российской Федерации. Парвиз Голами, член правления Общества оценщиков, подтвердил haqqin.az, что за последние 6-7 месяцев на рынке наблюдается ощутимый рост цен, которые варьируются в зависимости от зоны, площади и назначения жилого фонда. «На рынке недвижимости Баку наблюдается рост на 3-10 процентов, - сказал Голами. - Тут все зависит от ценовой категории. К примеру, спрос на квартиры стоимостью до двухсот тысяч манатов выше, из-за этого и цены на них выросли больше. А вот рост цен на дома дороже 400 тысяч манатов составляет всего около двух процентов».