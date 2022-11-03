Победный гол с центра поля в азербайджанской Премьер-лиге На 93-й минуте; ВИДЕО
Состоялся еще один матч 13-го тура азербайджанской футбольной Премьер-лиги.
В Габале местная команда принимала «Зиря». Все шло к нулевой ничьей, когда на 3-й добавленной ко второму тайму минуте футболист «Габалы» Ульви Искендеров с центра поля отправил мяч в ворота гостей. Гол получился потрясающим!
Интересно, что благодаря этой победе «Габала» опередила «Зиря» в турнирной таблице и поднялась на 4-е место.
В 19:00 начнется матч «Сумгаит» - «Нефтчи». Завтра сыграют: «Сабаил» - «Сабах» (15:00) и «Карабах» - «Кяпяз» (19:00).
Напомним, в первом матче тура вчера «Туран-Товуз» дома уступил «Шамахы» - 1:3.
Турнирное положение:
1. «Карабах» - 33 очка (11 матчей)
2. «Сабах» - 31 (12)
3. «Нефтчи» - 25 (12)
4. «Габала» - 20 (13)
5. «Зиря» - 19 (13)
6. «Туран-Товуз» - 15 (12)
7. «Сабаил» - 10 (12)
8. «Кяпяз» - 8 (12)
9. «Шамахы» - 7 (13)
10. «Сумгаит» - 4 (12).