Масштабная информационная кампания Bakcell, посвященная Дню Победы

По случаю Дня Победы название сети Bakcell было заменено на строку «Поздравляем с нашей Победой» («Zəfər bayramimiz mübarək!»).

В рамках масштабной информационной кампании, посвященной Дню Победы, поздравления азербайджанскому народу будут транслироваться по телевидению и радио, а также в социальных сетях.

Для этого подготовлен специальный поздравительный ролик.