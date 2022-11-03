Масштабная информационная кампания Bakcell, посвященная Дню Победы
По случаю Дня Победы название сети Bakcell было заменено на строку «Поздравляем с нашей Победой» («Zəfər bayramimiz mübarək!»).
В рамках масштабной информационной кампании, посвященной Дню Победы, поздравления азербайджанскому народу будут транслироваться по телевидению и радио, а также в социальных сетях.
Для этого подготовлен специальный поздравительный ролик.
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