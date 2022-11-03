Фархад Мамедов, автор haqqin.az 18:48

Когда 31 октября в Сочи трехсторонние переговоры лидеров Азербайджана, России и Армении завершились принятием совершенно «беззубого» заявления, состоявшего из общих, ни к чему не обязывающих фраз, стало очевидно, что целью Кремля было вовсе не продвижение армяно-азербайджанского мирного договора, а стремление доказать Западу, что Россия по-прежнему влияет на события в регионе Южного Кавказа. Что, собственно, подтвердил и сам президент РФ Владимир Путин, заявивший об этом напрямую на пресс-конференции по итогам сочинских переговоров. Армения также считает, что главной целью встречи в Сочи была демонстрация решимости России сохранить свои позиции в регионе.

«Трехсторонняя встреча с Ильхамом Алиевым и Николом Пашиняном в Сочи поставила перед Владимиром Путиным задачу сохранить лицо, чтобы показать миру, что Москва не уступила Западу на Южном Кавказе», - отмечает в этой связи армянская газета «Аравот». Но если главной целью сочинской встречи было стремление, выдавив Запад из мирных переговоров между Азербайджаном и Арменией, вернуть этот процесс под контроль Москвы, то Кремлю, пожалуй, это не удалось. Поскольку сразу же после сочинского триалога США вновь взяли инициативу в свои руки. Как стало известно, госсекретарь Энтони Блинкен пригласил министров иностранных дел Азербайджана и Армении в Вашингтон для нового раунда переговоров, которые должны состояться на днях. Армянские СМИ, ссылаясь на «инсайдерскую информацию», сообщают, что премьер-министр Никол Пашинян сообщил Путину в ходе переговоров в Сочи, что не собирается отказываться от американского плана. Иными словами, Пашинян, с одной стороны, согласен с «российским вариантом» мирного соглашения с Азербайджаном, предполагающим перенос обсуждения вопроса «статуса Карабаха» на неопределенное будущее, но, с другой, не отказывается и от «вашингтонского варианта», предусматривающего признание полного суверенитета Азербайджана над Карабахом.

«В частности, ряд информационных платформ, тесно сотрудничающих с российскими источниками, уже представляет детали как двух-, так и трехсторонних встреч, - пишет в этой связи выходящая в Ереване газета «Паст». – Отмечается, что в ходе встречи с президентом России Никол Пашинян дал понять, что готов выбрать западный вариант урегулирования, но также не против принять и российские предложения. По словам Пашиняна, оба эти варианты совместимы». «Паст» также сообщает, что располагает достоверной информацией о словах Путина, из которых следует, что, соглашаясь на «западный вариант» или принимая требование Алиева о заключении мирного соглашения с упоминанием Алма-Атинской декларации 1991 года, Армения раз и навсегда лишается возможности обсуждать статус Карабаха, после чего российские миротворцы покинут Карабах со всеми вытекающими отсюда последствиями. «Трехсторонние переговоры в Сочи проходили в крайне напряженной обстановке, - пишет «Паст». – Что же касается вопросов, которые остались за рамками официального заявления президента России, сделанного на итоговой пресс-конференции, то они касались напоминаний о гарантиях безопасности армян, проживающих в Карабахе, продления мандата миротворцев (говорят, что Пашинян был активен и здесь), и, главное, формулировки пункта мирного соглашения об отсрочке на неопределенный срок обсуждения статуса Карабаха. По мнению экспертов, Пашинян фактически перестал сопротивляться процессу сдачи Карабаха Азербайджану».

Если достоверность информационных источников армянских СМИ будет подтверждена, то напрашивается вывод, что Никол Пашинян не поддерживает «российский вариант», предполагающий создание нового статус-кво в Карабахе и, соответственно, продолжение зависимости Еревана от Москвы. В то же время «вашингтонский вариант» для Пашиняна выглядит предпочтительнее, поскольку отвечает планам премьер-министра Армении, предполагающим максимальное сближение с Западом. Что же касается Азербайджана, то его позиция остается неизменной – карабахский конфликт исчерпан, а о подписи под мирным соглашением, содержащим любые заявления о «статусе» или о том, что этот вопрос должен обсуждаться в будущем, не может быть и речи. Как подтвердил сам Никол Пашинян, именно эта позиция Азербайджана привела к внесению изменений в заранее подготовленный текст совместного заявления по итогам трехсторонней встречи, а также изъятию из него некоторых пунктов.

В то же время после встречи в Сочи Азербайджан дал ясно понять, что если на предстоящих в Вашингтоне переговорах, которые пройдут при посредничестве госсекретаря США, Никол Пашинян готов проявить политическую волю и подписать «западный план» мирного соглашения, основанный на пяти принципах, выдвинутых Баку, то мирный договор между Арменией и Азербайджаном может быть подписан до конца нынешнего года. Никаких подробностей о предстоящей в Вашингтоне трехсторонней встрече Госдепартамент США не оглашает. Ранее Нед Прайс, пресс-секретарь внешнеполитического ведомства США, заявил, что Вашингтон привержен поддержке азербайджано-армянских переговоров с целью достижения мира между двумя странами. «Мы будем делать все, что сочтем наиболее полезным для достижения прочного мира между Азербайджаном и Арменией», - подчеркнул Прайс, отвечая на вопрос о вероятности встречи госсекретаря США с главами МИД Армении и Азербайджана.