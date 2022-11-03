Вашингтон хочет поломать «сочинскую игру» Путина. Байрамов и Мирзоян едут в Вашингтон наше поле зрения

Фархад Мамедов, автор haqqin.az

Когда 31 октября в Сочи трехсторонние переговоры лидеров Азербайджана, России и Армении завершились принятием совершенно «беззубого» заявления, состоявшего из общих, ни к чему не обязывающих фраз, стало очевидно, что целью Кремля было вовсе не продвижение армяно-азербайджанского мирного договора, а стремление доказать Западу, что Россия по-прежнему влияет на события в регионе Южного Кавказа.

Что, собственно, подтвердил и сам президент РФ Владимир Путин, заявивший об этом напрямую на пресс-конференции по итогам сочинских переговоров. Армения также считает, что главной целью встречи в Сочи была демонстрация решимости России сохранить свои позиции в регионе.

Цель Кремля не продвижение армяно-азербайджанского мирного договора, а стремление доказать Западу, что Россия по-прежнему влияет на события на Южном Кавказе

«Трехсторонняя встреча с Ильхамом Алиевым и Николом Пашиняном в Сочи поставила перед Владимиром Путиным задачу сохранить лицо, чтобы показать миру, что Москва не уступила Западу на Южном Кавказе», - отмечает в этой связи армянская газета «Аравот».

Но если главной целью сочинской встречи было стремление, выдавив Запад из мирных переговоров между Азербайджаном и Арменией, вернуть этот процесс под контроль Москвы, то Кремлю, пожалуй, это не удалось. Поскольку сразу же после сочинского триалога США вновь взяли инициативу в свои руки.

Как стало известно, госсекретарь Энтони Блинкен пригласил министров иностранных дел Азербайджана и Армении в Вашингтон для нового раунда переговоров, которые должны состояться на днях.

Армянские СМИ, ссылаясь на «инсайдерскую информацию», сообщают, что премьер-министр Никол Пашинян сообщил Путину в ходе переговоров в Сочи, что не собирается отказываться от американского плана. Иными словами, Пашинян, с одной стороны, согласен с «российским вариантом» мирного соглашения с Азербайджаном, предполагающим перенос обсуждения вопроса «статуса Карабаха» на неопределенное будущее, но, с другой, не отказывается и от «вашингтонского варианта», предусматривающего признание полного суверенитета Азербайджана над Карабахом.

По данным армянских СМИ, трехсторонние переговоры в Сочи проходили в крайне напряженной обстановке

«В частности, ряд информационных платформ, тесно сотрудничающих с российскими источниками, уже представляет детали как двух-, так и трехсторонних встреч, - пишет в этой связи выходящая в Ереване газета «Паст».  Отмечается, что в ходе встречи с президентом России Никол Пашинян дал понять, что готов выбрать западный вариант урегулирования, но также не против принять и российские предложения. По словам Пашиняна, оба эти варианты совместимы».

«Паст» также сообщает, что располагает достоверной информацией о словах Путина, из которых следует, что, соглашаясь на «западный вариант» или принимая требование Алиева о заключении мирного соглашения с упоминанием Алма-Атинской декларации 1991 года, Армения раз и навсегда лишается возможности обсуждать статус Карабаха, после чего российские миротворцы покинут Карабах со всеми вытекающими отсюда последствиями.

«Трехсторонние переговоры в Сочи проходили в крайне напряженной обстановке, - пишет «Паст». – Что же касается вопросов, которые остались за рамками официального заявления президента России, сделанного на итоговой пресс-конференции, то они касались напоминаний о гарантиях безопасности армян, проживающих в Карабахе, продления мандата миротворцев (говорят, что Пашинян был активен и здесь), и, главное, формулировки пункта мирного соглашения об отсрочке на неопределенный срок обсуждения статуса Карабаха. По мнению экспертов, Пашинян фактически перестал сопротивляться процессу сдачи Карабаха Азербайджану».

В ходе встречи с Путиным Пашинян дал понять, что готов выбрать западный вариант урегулирования, но не против и российских предложений

Если достоверность информационных источников армянских СМИ будет подтверждена, то напрашивается вывод, что Никол Пашинян не поддерживает «российский вариант», предполагающий создание нового статус-кво в Карабахе и, соответственно, продолжение зависимости Еревана от Москвы. В то же время «вашингтонский вариант» для Пашиняна выглядит предпочтительнее, поскольку отвечает планам премьер-министра Армении, предполагающим максимальное сближение с Западом.

Что же касается Азербайджана, то его позиция остается неизменной  карабахский конфликт исчерпан, а о подписи под мирным соглашением, содержащим любые заявления о «статусе» или о том, что этот вопрос должен обсуждаться в будущем, не может быть и речи.

Как подтвердил сам Никол Пашинян, именно эта позиция Азербайджана привела к внесению изменений в заранее подготовленный текст совместного заявления по итогам трехсторонней встречи, а также изъятию из него некоторых пунктов.

Ильхам Алиев же на встрече с Путиным в Сочи подчеркнул, что карабахский конфликт исчерпан, и обсуждать здесь практически нечего

В то же время после встречи в Сочи Азербайджан дал ясно понять, что если на предстоящих в Вашингтоне переговорах, которые пройдут при посредничестве госсекретаря США, Никол Пашинян готов проявить политическую волю и подписать «западный план» мирного соглашения, основанный на пяти принципах, выдвинутых Баку, то мирный договор между Арменией и Азербайджаном может быть подписан до конца нынешнего года.

Никаких подробностей о предстоящей в Вашингтоне трехсторонней встрече Госдепартамент США не оглашает. Ранее Нед Прайс, пресс-секретарь внешнеполитического ведомства США, заявил, что Вашингтон привержен поддержке азербайджано-армянских переговоров с целью достижения мира между двумя странами.

«Мы будем делать все, что сочтем наиболее полезным для достижения прочного мира между Азербайджаном и Арменией», - подчеркнул Прайс, отвечая на вопрос о вероятности встречи госсекретаря США с главами МИД Армении и Азербайджана.

Экс-посол США Ричард Козларич считает, что предстоящая встреча в Вашингтоне – месседж Путину, что США по-прежнему вовлечены в дела Южного Кавказа

Напомним, Энтони Блинкен уже встречался с Байрамовым и Мирзояном 19 сентября в Нью-Йорке, а также разговаривал с ними по телефону 4 октября в трехстороннем формате.

Ричард Козларич, занимавший пост посла США в Азербайджане с 1994 по 1997 год, считает, что предстоящая встреча в Вашингтоне – это «месседж Путину о том, что США по-прежнему вовлечены в дела Южного Кавказа».

По мнению американского дипломата, Вашингтон хочет прекратить «карусель» бесконечных форумов, в которые вовлечены Азербайджан и Армения, и дать представителям этих стран возможность говорить между собой напрямую.