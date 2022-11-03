Мероприятия ко Дню Победы и акция по сдаче крови в «Азерэнержи»
ОАО «Азерэнержи» в эти дни проводит ряд мероприятий, посвященных Дню Победы. Организованы они как в Баку, так и в регионах, рассказали в пресс-службе ОАО.
На мероприятии, проведенном в Центре общего управления, науки, обучения и лабораторий ОАО, был показан фильм «Энергия Победы», подготовленный Центром по связям с общественностью и медиа «Азерэнержи».
Глава «Азерэнержи» Баба Рзаев выступил с речью и поздравил энергетиков с предстоящим праздником. Он отметил, что наряду с радостью победы в 44-дневной войне азербайджанский народ испытывает радость и от возрождения Карабаха и Западного Зангезура: «Безусловно, на энергетиках лежит большая ответственность в проведении этих работ. Именно поэтому по распоряжению президента на территориях, освобожденных от оккупации, «Азерэнержи» начаты работы по строительству 22 энергообъектов – 9 гидроэлектростанций, 12 подстанций и одного регионального центра цифрового управления. На сегодняшний день с участием президента введено в эксплуатацию 14 энергетических объектов».
Рзаев также сообщил о скором вводе в эксплуатацию 9 строящихся энергообъектов.
На мероприятии было отмечено, что 130 работников ОАО «Азерэнержи» участвовали в Отечественной войне. Двое из них стали шехидами. Стали шехидами дети 12 сотрудников. После 2020 года в ОАО трудоустроены 45 участников войны. Сегодня в «Азерэнержи» работает 175 участников 44-дневной войны.
Позже в Центре общего управления, науки, обучения и лабораторий «Азерэнержи» была проведена акция по сдаче крови. Более 100 сотрудников акционерного общества приняли участие в акции. Собранная кровь пойдет в Банк крови Национального центра гематологии и переливания крови в помощь детям, больным талассемией и гемофилией.