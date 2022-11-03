Заявление Минобороны Азербайджана
Министерство обороны Азербайджана сообщает о дезинформации, распространяемой в армянских СМИ и соцсетях.
«Информация, распространяемая в армянских социальных сетях, о якобы обстреле подразделениями азербайджанской армии гражданского трактора в направлении села Пирляр Ходжалинского района, является ложной. Категорически опровергаем данную информацию», - говорится в сообщении азербайджанского оборонного ведомства.
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