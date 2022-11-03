Всемирное антидопинговое агентство (WADA) опубликовало развернутый отчет об оценке антидопинговой программы и допинг-контроля на зимних Паралимпийских играх 2022 года в Пекине.

Отчет подготовлен независимой группой наблюдателей WADA во главе с директором AMADA (Антидопинговое национальное агентство Азербайджана) Шафаг Гусейнли. В отчете говорится, что создание независимой группы наблюдателей WADA является важным элементом мониторинга, который позволяет учитывать все аспекты антидопинговой программы на крупных спортивных мероприятиях, включая Олимпийские и Паралимпийские игры. Подготовленные отчеты важны для улучшения допинг-контроля, устранения текущих недостатков и разработки более усовершенствованных антидопинговых программ в будущем.

WADA выпустило развернутое заявление относительно данного отчета. В нем особо подчеркивается точка зрения руководителя независимой группы наблюдателей Шафаг Гусейнли:

«Для меня было большой честью возглавить независимую группу наблюдателей WADA на зимних Паралимпийских играх 2022 года в Пекине. Независимая группа наблюдателей выражает огромную благодарность Международному паралимпийскому комитету, а также всем партнерам, которые организовали Игры на высоком уровне и способствовали успешной реализации антидопинговой программы».

Шафаг Гусейнли сообщила, что антидопинговая программа на Играх была успешно реализована благодаря ответственности и профессионализму команды по сбору проб, а также поддержке волонтеров. Несмотря на ограничения, вызванные пандемией COVID-19, допинг-контроль был эффективно организован.

В отчете сообщается, что в антидопинговой программе, реализованной на зимних Паралимпийских играх в Пекине, наблюдалcя положительный опыт и ряд нововведений. Все это будет учтено в антидопинговых программах при проведении будущих Игр.

Напомним, что директор AMADA Шафаг Гусейнли возглавляла независимую группу наблюдателей WADA на зимних Паралимпийских играх в Пекине, состоявшихся с 4 по 13 марта 2022 года. В группу наблюдателей вошли: председатель Шафаг Гусейнли; заместитель председателя, главный менеджер по тестингу WADA Илария Баудо (Италия); главный менеджер по антидопингу Международной федерации регби Майк Эрл (Великобритания); менеджер Африканского офиса WADA Самех Эльрей (Египет); член Комитета атлетов WADA Адриана Эскобар (Сальвадор).