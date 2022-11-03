«Послание Путину»: в Средиземное море зашел «всадник ядерного Апокалипсиса»

Согласно сообщению, подлодка может нести 24 межконтинентальных ракеты Trident II, которые способны поразить цели на расстоянии в 18 тысяч километров со скоростью 29 тысяч км/ч.

Эту лодку называют одним из «всадников ядерного Апокалипсиса», на ее борту может быть от 150 до 200 ядерных боеголовок. В издании назвали появление этой лодки «посланием Путину».

«Поскольку она может месяцами плавать под водой, оставаясь незамеченной, решение показать ее свидетельствует о готовности американцев послать сигнал Кремлю», – сказано в статье.

Считается, что разрушительная сила, которую демонстрирует эта подлодка, должна повлиять на Россию и заставить ее отказаться от возможных планов по нанесению ядерного удара. Известно, что USS Rhode Island прибыла в Гибралтар (британская заморская территория) 1 ноября.

«Визит USS Rhode Island в Гибралтар укрепляет нашу твердую преданность нашим союзникам и партнерам в регионе. США и Великобритания имеют прочную историю сотрудничества благодаря учениям, операциям и таким мерам сотрудничества, которые улучшают наши общие возможности и партнерство», – сказал капитан Джон Креддок, командир Оперативной группы 69.