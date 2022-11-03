В Баку открылась IT Academy

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5 ноября состоялась официальная церемония открытия IT Academy при совместной поддержке Министерств экономики и науки и образования. На церемонии с приветственной речью выступили официальные представители госведомств CEO Международной школы программирования и математики «Алгоритмика», а также представители Baku Steel Company, Агентства развития малого и среднего бизнеса (KOBİA) и Азербайджанского государственного университета нефти и промышленности (АГУНП), являющихся партнерами IT-Academy.

Заместитель министра экономики Сахиб Мамедов заявил, что в настоящее время мировая экономика находится в процессе цифровизации, что сулит новые возможности. Поэтому цифровизация экономики является долгосрочной целью. Постоянное применение новых технологий и развитие конкурентоспособного человеческого капитала и устойчивой экономики являются одними из приоритетов Азербайджана. В связи с этим предпринимаются соответствующие шаги для развития цифровой экономики в Азербайджане.

В свою очередь, замминистра науки и образования Мухтар Мамедов отметил большой интерес к проекту и подчеркнул, что IT Academy будет способствовать технологическому развитию. Замминистра также проинформировал о проекте «Цифровые навыки», реализуемом в общеобразовательных учреждениях с 2017 года.

Андрей Лобанов выступил с речью о значимости обучения взрослых ИТ-специалистов для Азербайджана. Он рассказал о подходе, который используется IT Academy в обучении студентов, о позитивом влиянии программы на развитие цифровизации страны.

На мероприятии ведущие специалисты поделились своими знаниями и опытом в сфере ИТ, а также обсудили перспективы развития ИТ.