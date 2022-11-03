Мобилизованные взбунтовались в Казани

Десятки мобилизованных в Казани устроили бунт в учебном центре из-за недовольства условиями службы. Призывники пожаловались на то, что им не хватает еды, воды, дров и негде стирать вещи. Также они рассказали, что им выдали ржавые автоматы 70-х годов, из которых «опасно стрелять». Об этом пишет Moscow Times.

На опубликованном в соцсетях видео слышно, как один из протестующих требует поставить стиральные машины и организовать такие условия, чтобы мобилизованные могли ежедневно мыться, а другой добивается увольнительной.