Мобилизованные взбунтовались в Казани
Десятки мобилизованных в Казани устроили бунт в учебном центре из-за недовольства условиями службы. Призывники пожаловались на то, что им не хватает еды, воды, дров и негде стирать вещи. Также они рассказали, что им выдали ржавые автоматы 70-х годов, из которых «опасно стрелять». Об этом пишет Moscow Times.
На опубликованном в соцсетях видео слышно, как один из протестующих требует поставить стиральные машины и организовать такие условия, чтобы мобилизованные могли ежедневно мыться, а другой добивается увольнительной.
К недовольным вышел один из офицеров и заявил, что вызовет ОМОН. В ответ ему пригрозили физической силой, если проблемы не будут решены. Офицер был вынужден уйти под свист и скандирование оскорблений.
Это второй бунт мобилизованных за неделю, отмечает издание. 2 ноября более 100 призывников из Чувашии протестовали в учебном центре в Ульяновске из-за отсутствия выплат.