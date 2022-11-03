В Киеве отреагировали на признание Тегерана

Последствия от соучастия Ирана в «российской агрессии будут более масштабными, чем выгода от поддержки России». Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко, его слова приводят украинские СМИ.

«Глава МИД Ирана публично признал, что Тегеран передавал боевые дроны РФ якобы за несколько месяцев до ее полномасштабного вторжения в Украину. Ранее Иран всячески опровергал поставки вооружения России, которые она использует в войне. Иранский министр распространил инсинуации о якобы отказе украинской стороны от встречи с иранскими экспертами под давлением западных партнеров», – заявил Николенко.

Представитель МИД Украины отметил, что «в Тегеране должны осознавать, что последствия соучастия в преступлениях агрессии РФ против Украины будут гораздо более масштабными, чем выгода от поддержки России».

Ранее в субботу, 5 ноября, министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан впервые признал, что ИРИ поставляла России беспилотники. По его словам, Тегеран передал Москве «ограниченное количество беспилотников». Он уверяет, что это произошло «за несколько месяцев» до начала вторжения РФ в Украину. В то же время глава МИД отказался подтвердить использование Россией иранских дронов для атак по гражданской инфраструктуре и мирным жителям в Украине.