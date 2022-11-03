Пентагон: россиянам не удалось уничтожить ни одной установки HIMARS

Несмотря на заявления Министерства обороны России о якобы уничтожении украинских HIMARS, в Пентагоне утверждают, что россиянам до сих пор не удалось навредить ни одной из пусковых установок. Об этом сообщает Politico.

"По словам высокопоставленного чиновника Министерства обороны США, пожелавшего остаться неназванным, чтобы дать откровенную оценку войне, Москва до сих пор не смогла уничтожить ни одну из пусковых установок HIMARS", - отмечает издание.